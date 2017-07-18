18.07.2017 (11:09)
В Москве под руководством Министра обороны проходит оперативный сбор руководящего состава Вооружённых Сил
Сегодня в Москве в Военной академии Генерального штаба начался трехдневный оперативный сбор руководящего состава Вооружённых Сил.
Открывая его, Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что «применение Вооружённых Сил в современных условиях требует от командного состава высокого профессионализма, постоянного напряжения, нестандартного мышления, способности находить и реализовывать новые формы и способы применения группировок войск и сил в самых сложных условиях боя».
Глава военного ведомства указал на необходимость «для достижения победы в военных действиях постоянно совершенствовать теорию и практику военного искусства, учитывая при этом тенденции в развитии военно-политической и стратегической обстановки».
«Это в полной мере доказывает сирийский боевой опыт, который активно используется при организации боевой подготовки объединений, соединений и воинских частей», – отметил Министр обороны.
Обозначая круг задач, которые предстоит решить в ходе сбора, он сообщил, что главный упор в ходе занятий, которые пройдут в Военной академии Генерального штаба, на полигонах Западного и Южного военных округов, будет сделан на подготовке органов военного управления и тактических подразделений, совершенствовании полевой, воздушной и морской выучки.
Также предусматривается отработка практических действий на полевых пунктах управления в условиях кибернетических и радиоэлектронных воздействий противника.
Большое внимание планируется уделить также вопросам противовоздушной обороны, применения высокоточного оружия большой дальности, разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.
Завершится сбор проведением «круглых столов», в ходе которых состоится обсуждение различных подходов к развитию практики современного боя и управления им, а также порядка их внедрения в оперативную и боевую подготовку войск и сил.
«По результатам сбора будут выработаны конкретные рекомендации по повышению качества подготовки штабов и войск», – подытожил Министр обороны.
К участию в сборе привлечены руководящий состав главных командований видов Вооружённых сил РФ, командований родов войск, военных округов и Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений.