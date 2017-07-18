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18.07.2017 (10:25)

Ракетчики ВВО из Забайкалья выполнят боевые пуски из ОТРК «Искандер» в рамках переобучения в Астраханской области

Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, осваивают новые (оперативно-тактические ракетные комплексы) ОТРК «Искандер».

Ракетчики проходят переобучение в Астраханской области на базе учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии.

В текущем месяце с дивизионами соединения будет проведено тактическое учение, в ходе которого военнослужащие совершат марш в заданный район и отработают задачи по переводу комплексов «Искандер» из походного положения в боевое, а также по перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. На завершающей стадии обучения на полигоне Капустин Яр военнослужащие выполнят боевые пуски ракет.

В пункт постоянной дислокации ракетчики вернуться с новыми ОТРК «Искандер».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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