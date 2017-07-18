Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

18.07.2017 (09:43)

На учении в Подмосковье артиллеристы ЗВО стрельбой прямой наводкой остановили танки условного противника

В Московской области на полигоне Головеньки прошли боевые стрельбы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО), ставшие финальным этапом тактического учения.

На скрытые позиции артиллеристов с помощью движущихся полноразмерных мишеней имитировался прорыв танков и бронетранспортёров условного противника. Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 122-мм гаубиц «Гвоздика» отработали уничтожение целей прямой наводкой орудий.

Мишени были поражены на дистанции от одного до трёх километров. Для поражения выдвигавшихся резервов противника на расстоянии свыше 10 км уточнённые координаты наводчикам выдали разведывательные группы, применившие комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбах, которые прошли в дневное и ночное время, приняли участие более 500 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false