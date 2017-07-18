18.07.2017 (09:08)
Лётчики-североморцы отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Морские лётчики Северного флота на самолёте Ил-38 выполнили учебно-боевые задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море.
Экипаж, в частности, отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств.
Также летчики проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.
Вместе с отработкой боевых упражнений морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.
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