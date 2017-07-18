18.07.2017 (09:08)

Лётчики-североморцы отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Морские лётчики Северного флота на самолёте Ил-38 выполнили учебно-боевые задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море.

Экипаж, в частности, отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Также летчики проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.

Вместе с отработкой боевых упражнений морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице