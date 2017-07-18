18.07.2017 (07:00)

В Санкт-Петербурге прошла ночная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России, принимающих участие в Главном военно-морском параде

В ходе ночной тренировки Главного военно-морского парада по реке Неве прошли более 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России.

В тренировке приняли участие минно-тральные и ракетные корабли, противодиверсионные, патрульные катера и десантные катера.

В ходе ночной тренировки на Неве проверялась работа систем и механизмов электромеханических боевых частей кораблей при движении кораблей на установленной скорости хода в речной акватории.

Также, отрабатывалась точность удержания курса и дистанции в строю кильватера с использованием бортовых радиолокационных навигационных комплексов, береговых ориентиров и реперных точек при прохождении кораблями фарватера Невы и разведенных мостов.

В процессе тренировки корабли отработали ряд вопросов организации связи между собой и с береговыми постами связи на набережных Невы. В тренировке приняли участие новейший малый ракетный корабль «Серпухов», корабль противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов», противодиверсионные катера типа «Грачонок», патрульные катера «Раптор», а также еще ряд кораблей существующих проектов.

По приказанию Главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва, ночной тренировкой на Неве руководил Заместитель Главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков.

В ближайшие недели в акватории Невы и Кронштадта пройдет еще ряд тренировок и репетиций на этапе подготовки к Главному Военно-Морскому параду, который состоится 30 июля.

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