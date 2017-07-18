18.07.2017 (05:29)

Военнослужащие НОАК прибыли на Тихоокеанский флот для участия в международном конкурсе «Морской Десант-2017»

Команда морских пехотинцев Национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыла на Тихоокеанский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант», который состоится в рамках Армейских международных игр-2017 на полигонах Тихоокеанского флота.

В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы.

После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.

Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях.

Справочно:

Международный конкурс по полевой выучке «Морской Десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.

Целями конкурса являются: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсе.

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