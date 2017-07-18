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18.07.2017 (06:24)

Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26 для авиасоединения ВВО в Хабаровском крае

Завершена приемка модернизированного транспортного вертолета Ми-26 для соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.

В ближайшее время самый большой в мире, серийно выпускаемый вертолет, совершит перелет на аэродром постоянной дислокации.

Как сообщалось ранее, летчики соединения армейской авиации ВВО заступили на дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершил перелет длительностью свыше четырех тысяч километров с Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.

В арктической зоне ответственности Восточного военного округа летчики военно-транспортном вертолете Ми-26 в течение нескольких месяцев выполняют задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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