18.07.2017 (06:24)
Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26 для авиасоединения ВВО в Хабаровском крае
Завершена приемка модернизированного транспортного вертолета Ми-26 для соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.
В ближайшее время самый большой в мире, серийно выпускаемый вертолет, совершит перелет на аэродром постоянной дислокации.
Как сообщалось ранее, летчики соединения армейской авиации ВВО заступили на дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершил перелет длительностью свыше четырех тысяч километров с Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.
В арктической зоне ответственности Восточного военного округа летчики военно-транспортном вертолете Ми-26 в течение нескольких месяцев выполняют задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта.