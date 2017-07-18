18.07.2017 (00:30)

В Балтийском море состоится первый этап российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие - 2017»

С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдет первый этап двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие - 2017». В нем будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК.

21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения.

Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Впервые учение «Морское взаимодействие» было организовано в 2012 году и с тех пор проводится на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации. Оно не направлено против других государств и является совместным российско-китайским вкладом в укрепление безопасности в Мировом океане.

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