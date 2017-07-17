Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

17.07.2017 (22:32)

В Самарской области прошли состязания спецназа Центрального военного округа

В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке.

Спецназовцы на время и точность сбросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили  поиск груза в лесисто-болотистой местности, совершили многокилометровые марши в составе подразделений в указанные районы сосредоточения.

Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false