17.07.2017 (22:32)

В Самарской области прошли состязания спецназа Центрального военного округа

В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке.

Спецназовцы на время и точность сбросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в лесисто-болотистой местности, совершили многокилометровые марши в составе подразделений в указанные районы сосредоточения.

Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи.

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