18.07.2017 (00:00)

Минобороны России на официальном сайте впервые опубликовало уникальные исторические документы, посвященные событиям освобождения Красной Армией Польши в 1944-1945 годах

На официальном сайте военного ведомства России размещены уникальные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации.

Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

Проект «Освобождение Польши. Цена Победы» представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши частями Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны и о взаимодействии советских бойцов и командиров с населением освобожденной республики.

В числе рассекреченных документов – боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, – беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям – воинам Красной Армии.

Пользователи официального сайта Минобороны России впервые смогут ознакомиться с документами, которые рассказывают о многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений.

Особое место среди опубликованных документов занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии, в которых зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия.

Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной Армии буквально за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши.



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