17.07.2017 (21:42)

Разработанные ГУРИТТ МО РФ современные информационные технологии реализованы в многофункциональном огневом центре парка «Патриот»

В Главном управлении развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации была разработана концепция информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для строящегося многофункционального огневого центра в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

В период проведения первого Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в июне 2017 года была реализована и опробована концепция с применением современных информационных технологий. В настоящее время МФОЦ парка «Патриот» оснащен такими современными информационно-телекоммуникационными и мультимедиа системами, как видеоконтроля, фонового озвучивания территории, передачи данных wi-fi, экранами коллективного пользования, визуально-сигнального оповещения.

В состав системы видеоконтроля рубежа открытия огня входит 206 камер высокого разрешения. Камеры установлены в стрелковых галереях и пунктах управления, это позволяет обеспечить видеоконтроль и видеофиксацию поражения мишеней при проведении соревнований.

Для повышения качества работы судей стрелковые галереи и пункты управления оборудованы автоматизированными рабочими местами операторов видеонаблюдения, точками доступа wi-fi, всепогодными дисплеями, на которых зрители могут наблюдать за ходом соревнований.

Каждая галерея оборудована визуально-сигнальными устройствами, которые позволяют выводить различного рода сообщения для информирования участников стрельбы.

Во время проведения чемпионата было передано более 50 Тб информации, что сравнимо с двухнедельным трафиком города-миллионера.

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