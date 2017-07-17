17.07.2017 (23:59)

Минобороны России заключило первый контракт на поставку опытной партии вертолетов Ми-38

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 Министерство обороны Российской Федерации и АО «Вертолеты России» заключили контракт на поставку опытной партии многоцелевых вертолетов Ми-38.

В соответствии с условиями контракта до конца 2019 года в интересах Минобороны России будут переданы 2 вертолета Ми-38, которые будут проходить опытно-войсковую эксплуатацию в частях ВКС.

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