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17.07.2017 (23:59)

Минобороны России заключило первый контракт на поставку опытной партии вертолетов Ми-38

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 Министерство обороны Российской Федерации и АО «Вертолеты России» заключили контракт на поставку опытной партии многоцелевых вертолетов Ми-38.

В соответствии с условиями контракта до конца 2019 года в интересах Минобороны России будут переданы 2 вертолета Ми-38, которые будут проходить опытно-войсковую эксплуатацию в частях ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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