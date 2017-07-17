17.07.2017 (21:14)

Сотрудники ЦДРА провели заседание литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя В.В.Карпова

Врио начальника Студии поэт, редактор Студии И.Е.Витюк выступил с докладом и тщательно разобрал некоторые из стихотворений известных авторов о войне, обратив внимание, что в военной лирике посылом к написанию того или иного стихотворения является не только спонтанное эмоциональное состояние, но и внутренняя потребность укрепить боевой дух солдат или, наоборот, дать им в часы редких передышек между боями этакую душевную релаксацию. Игорь Евгеньевич привёл примеры, когда в редакции газет и журналов приходили письма с фронта с просьбой о создании «стихов» о доме, о родной земле.

Продолжил тему редактор Студии А.А.Савицкий. Он остановился на классических примерах того, как поэты обычно работают над тем или иным стихотворением.

По окончании заседания ЛИТО для его участников была организована экскурсия по историко-мемориальному залу отдела культуры ЦДРА.

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