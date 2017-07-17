17.07.2017 (21:08)

Боксеры ЦСКА завоевали «золото» и две «бронзы» на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации

Боксеры филиала ЦСКА/Санкт-Петербург завоевали «золото» и две «бронзы» на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, который завершился 16 июля в Рязани.

Победу одержал Дмитрий Кружков (весовая категория до 64 кг), а Магомед Муртазалиев (до 69 кг) и Эльдурхан Самеди-Шуджан (до 75 кг) заняли третьи места.

Тренеры спортсменов – мастера спорта международного класса Геннадий Хлобыстин и Игорь Андреев.

Чемпионат состоялся на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

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