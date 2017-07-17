17.07.2017 (21:01)

Пробег ДОСААФ России «С востока на запад России» достиг Сибири!

Участники продолжающегося комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ России «С востока на запад России» достигли Сибири. На данный момент колонна проехала по территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Делегацию, состоящую из представителей оборонного общества и казаков, встретили рано утром на железнодорожном вокзале г. Читы. Участок Благовещенск - Чита стал единственной частью маршрута, где не проезжали колеса экспедиции – слишком далеко эти города находятся друг от друга. Добираться до Читы другим транспортом организаторы пробега посчитали нецелесообразным.

Церемония передачи эстафеты Забайкалью прошла на аэродроме государственной авиации «Каштак» Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.

Гостей из Амурской области приветствовали первые лица Законодательного Собрания Забайкальского края, руководители краевых министерств, Забайкальского казачьего войска, Военного комиссариата, Забайкальского совета солдатских матерей и представители других общественных патриотических объединений.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко торжественно передал своему коллеге – руководителю регионального Забайкальского края Александру Девятерикову символы пробега: флаг, штандарт и капсулы с землей из регионов, по дорогам которых проехала автомотоколонна.

От Забайкальского края участникам турне торжественно вручили капсулу с землей, взятую с Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев, и памятный вымпел краевого регионального отделения ДОСААФ.

Реликвию пробега – икону Покрова Богородицы — приняли казаки Забайкальского казачьего войска Виталий Корнеев и Владимир Данилов. Отец Сергий провел торжественный молебен, окропил святой водой технику и путешественников и благословил их на дальнейший поход.

Ко встрече путешественников забайкальцы подготовились со свойственным им гостеприимством и радушием – на аэродроме развернулся большой праздник с показательными выступлениями авиаторов, выставками и полевой кухней.

В небе свое мастерство продемонстрировали летчики Читинского аэроклуба ДОСААФ России, пилоты городского клуба сверхлегкой авиации, парашютисты и авиамоделисты.

Отличную строевую подготовку и приемы обращения с оружием показали члены регионального отделения «Юнармии» Забайкальского края, курсанты Поста №1 и воспитанники военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья».

Поразил присутствующих своим умением виртуозно владеть шашкой казак Забайкальского казачьего войска Сергей Овчинников.

На выставочных площадках были представлены виды спорта, представленные в ДОСААФ России: мотоциклетный, автомобильный, парашютный, судо- и авиамодельный. Огромный интерес вызвали выставки авиационной техники городского клуба сверхлегкой авиации, оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны, предоставленных клубом военно-исторической реконструкции «Забайкальский рубеж», спортивного оружия и оборудования лазертаг военно-спортивного клуба «Мато».

Несколько десятков гостей праздника записались в ДОСААФ для выполнения парашютных прыжков, проведения учебной спортивной стрельбы и выполнения первых ознакомительных полетов.

Отдельную благодарность от участников и гостей праздника заслужили военнослужащие школы поваров №344 Восточного военного округа. Приготовленный ими обед для участников и гостей праздника, рассчитанный на 400 человек, разошелся на «ура» в первые два часа работы полевой кухни.

Праздничное настроение присутствующим обеспечивали солисты хора ансамбля песен и плясок Центра военно-патриотического воспитания Окружного дома офицеров Российской армии и казачий хор «Елань» станицы Акшинская. Поддержал своих коллег по цеху и известный в Забайкалье автор и исполнитель Константин Шлямов. Отлично подобранный репертуар прекрасно соответствовал атмосфере и теме праздника. Концерт, длившийся около полутора часов, не оставил равнодушным никого.

В г. Улан-Удэ Республики Бурятия колонну пробега встречали на главной площади. С приветственным словом в адрес его участников обратился мэр города Александр Голков. «Этот пробег и мероприятия в его честь имеют особое патриотическое значение. Они призваны объединить жителей разных регионов, укрепить культурные связи и принципы добрососедства и показать теплые межнациональные отношения народов Российской Федерации, - отметил он. – Нынешнее мероприятие - продолжение традиций агитационных пробегов, которые всегда были популярны в нашей стране».

К пробегу по Бурятии присоединились члены детско-юношеского движения «Юнармия». Колонна была сформирована в Улан-Удэ по улице Ключевской. Затем гости проследовали для возложения венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» и к Мемориалу Победы.

На площади Советов всех ожидала концертная программа с участием театра народной музыки и танца «Забава», состоялись показательные выступления бойцов 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и Федерации авиамодельного спорта Бурятии.

Справочно:

Маршрут пробега общей протяженностью около 12000 км будет пролегать практически через всю Россию, а также города Белоруссии. В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, а в Белоруссии – 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

В рамках пробега дополнительно с 11 по 18 августа состоится специальное «Дорожное ралли» Санкт-Петербург - Москва - Севастополь, в котором примут участие спортсмены из Объединений по внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ России. С 17 по 18 августа пройдет морской переход Новороссийск – Севастополь.

Организаторами уникального мероприятия выступают ДОСААФ России и Белоруссии, Минобороны России, движение «Юнармия» при поддержке Правительства России, МВД России, Совета при Президенте России по делам казачества, глав регионов.

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