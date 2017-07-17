17.07.2017 (06:00)

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжелый подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» начали межфлотский переход для участия в Главном военно-морском параде

Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» вышли из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море.

Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.

Заблаговременно до выхода экипажи крейсеров выполнили полный цикл базовой подготовки и отработали курсовые задачи по плану боевой подготовки в море.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примут участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Также в нем примут участие 28 экипажей самолётов и вертолётов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.

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