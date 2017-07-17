17.07.2017 (20:24)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена командно-штабная тренировка
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели командно-штабную тренировку по управлению подразделениями в условиях кризисных ситуаций.
По условиям тренировки на одном из заводов региона произошла утечка аммиака, что привело к чрезвычайной ситуации техногенного характера. В ходе командно-штабной тренировки сводное подразделение ликвидации последствий ОГРВ ПРРМ подняли по тревоге. Специалисты службы РХБ защиты проверили руководящие документы, экипировку и средства индивидуальной защиты личного состава подразделений.
Особое внимание было уделено принятию оперативной группой управления ОГРВ ПРРМ своевременных решений при поступлении различных вводных согласно замыслу.
Командно-штабная тренировка в ОГРВ ПРРМ носила плановый характер.