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17.07.2017 (20:24)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена командно-штабная тренировка

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели командно-штабную тренировку по управлению подразделениями в условиях кризисных ситуаций.

По условиям тренировки на одном из заводов региона произошла утечка аммиака, что привело к чрезвычайной ситуации техногенного характера. В ходе командно-штабной тренировки сводное подразделение ликвидации последствий ОГРВ ПРРМ подняли по тревоге. Специалисты службы РХБ защиты проверили руководящие документы, экипировку и средства индивидуальной защиты личного состава подразделений.

Особое внимание было уделено принятию оперативной группой управления ОГРВ ПРРМ своевременных решений при поступлении различных вводных согласно замыслу.

Командно-штабная тренировка в ОГРВ ПРРМ носила плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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