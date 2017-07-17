17.07.2017 (20:21)

В ЗВО выросло число военнослужащих по призыву с высшим образованием

Войсковые психологи и социологи Западного военного округа (ЗВО) завершили социально-психологическое исследование военнослужащих весеннего призыва. По сравнению с прошлым призывом количество юношей, имеющих высшее образование, увеличилось на 6%.

В войска округа прибыли свыше 45 тыс. новобранцев, почти 21% из них до службы прошли обучение в высших учебных заведениях, ранее этот показатель не превышал 15%.

Традиционно военнослужащих с высшим образованием после обучения в учебных центрах назначают на сержантские должности, связанные с руководством воинскими коллективами или работой со сложным вооружением и военной техникой.

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