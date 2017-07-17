17.07.2017 (19:23)

В День Военно-Морского Флота России в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник

30 июля в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота (ЧФ), затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота в выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов ЧФ, в том числе гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол», а также корабль Пограничной службы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно «Коммуна». Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути ЧФ. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного условными террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

В заключение зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

В параде и военно-спортивном празднике будут задействованы более 40 боевых кораблей и катеров, 7 вспомогательных судов, свыше 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса ЧФ.

Во второй половине дня на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники флота.

Празднование Дня ВМФ России завершится концертом, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

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