17.07.2017 (19:18)

В Севастополе завершена подготовка к проведению международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина»

В рамках Международных армейских игр в Севастополе со 2 по 9 августа во второй раз пройдёт конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2017».

Участников соревнований примет база водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

В нынешнем году в конкурсной программе появились 2 новых конкурса: «Спасение на воде» и «Фланец». Задачей второго стала сборка на скорость под водой герметичной конструкции.

Кроме того, участникам конкурса предстоит состязаться в ставших уже традиционных дисциплинах: «Водная полоса препятствий», которая стала длиннее, в ней появилось 2 новых элемента, а также «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Ранее в Севастополе прошел всеармейский этап «Глубины», в ходе которого команды всех флотов и Каспийской флотилии, а также представители частей центрального подчинения состязались в подводных видах спорта и искусстве водолазных работ.

По его итогам была сформирована сборная команда ВМФ России, которая и представит нашу страну на международных соревнованиях.

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