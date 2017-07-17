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17.07.2017 (19:12)

Новосибирские юнармейцы показали чудеса джигитовки

Юнармейцы из клуба «Пернач» приняли участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Казачий круг» (Заволокинская деревня, поселок Новый Шарап Новосибирской области). Ребята прошли в составе парада на открытии, а также подготовили несколько номеров.

Юнармейцы продемонстрировали гостям и участникам фестиваля выступления с элементами рукопашного боя, боевой акробатики, джигитовки, работой казачьим оружием, конкура и многое другое.

В первый день ребята устроили огненное шоу: прыжки через огонь в костюмах казаков эпохи Ермака. Особый восторг у зрителей вызвал трюк с бросанием шапок во время прыжка, которые исполняли девушки.

Под аплодисменты зрителей юнармейцы показали, чему научились за год: отбивы, двойные отбивы, казачий вис, стойка в стремени, поперек седла, стойка вниз головой и многое другое. А потом снова были прыжки через огонь, в том числе с рубкой лозы в прыжке и с прыжком с круткой двух шашек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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