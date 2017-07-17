17.07.2017 (18:55)

В московском саду имени Н.Э. Баумана дал концерт Военный образцовый оркестр Почетного караула

15 июля в московском саду имени Н.Э. Баумана в рамках цикла «Военные оркестры в парках», предваряющего Международный фестиваль «Спасская башня», дал концерт Военный образцовый оркестр Почетного караула.

В полуторачасовую парковую программу вошли воодушевляющие ритмы знаменитых маршей, ностальгические мелодии вальсов, а также любимые песни, прошедшие сквозь годы и поколения, которым невозможно не подпевать: «Московские окна» А. Кухаренко, марш-песня «Катюша» М. Блантера, «Смуглянка», «Песня старого извозчика» Н. Богословского, «Севастопольский вальс» К. Листова, «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого и другие.

Многочисленных юных зрителей, по обыкновению устраивающих аншлаг на танцплощадке, отдельно порадовали знаменитой «Улыбкой» В. Шаинского, а спортивных болельщиков зажгла «Великолепная пятерка и вратарь» А. Пахмутовой.

Главным предназначением Военного образцового оркестра является обеспечение ритуала «Почётный караул», назначаемого для встреч и проводов иностранных, правительственных и военных делегаций, а также музыкальное сопровождение общественно-политических мероприятий государственного значения.

Вот уже шесть десятилетий легендарный военный коллектив с честью несёт славные музыкальные традиции России. В исполнительском активе коллектива чествование первого в мире космонавта Юрия Гагарина и участников Московской олимпиады-80, открытие памятных мемориалов у Кремлёвской стены и на Поклонной горе, а также другие значимые события.

Оркестр постоянно представляет Россию на многочисленных фестивалях и других событиях мирового значения.

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