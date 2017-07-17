17.07.2017 (17:37)

Главнокомандующий Сухопутными войсками проверил готовность инфраструктуры полигона Алабино к проведению танкового биатлона

17 июля главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил мотострелковое соединение Западного военного округа, дислоцированное в подмосковном Алабине, с целью проверки готовности объектов инфраструктуры к проведению международных соревнований по танковому биатлону.

Олег Салюков заслушал доклады должностных лиц, ответственных за строительство и подготовку трассы, пункта управления конкурсом, казарменного фонда, мест размещения и питания военнослужащих.

Также обсуждались вопросы работы судейской бригады, обеспечения безопасности в ходе соревнований, организации культурно-досуговой работы с военнослужащими-участниками состязани, общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий.

Особое внимание было уделено охране, обслуживанию и грамотной эксплуатации вооружения и военной техники, которую закрепят на время соревнований за танкистами иностранных государств-участниц «Танкового биатлона-2017».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице