17.07.2017 (17:08)

В Центральном военном округе продолжается реализация программы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

На территории Центрального военного округа (ЦВО) функции по реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих осуществляет ФГКУ «Центррегионжилье».

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 24.04.2017 № 245 «Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации» (вступил в силу 10.06.2017) реализация накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих включает в себя:

- получение целевого жилищного займа путем оформления свидетельства на получение целевого жилищного займа;

- получение накоплений, учтенных на именном накопительном счете участника НИС;

- получение денежных средств, дополняющих накопления.

В рамках реализации НИС жилищного обеспечения военнослужащих за период с 1 января по 30 июня 2017 года военнослужащими войсковых частей, дислоцированных в Екатеринбурге и Свердловской области, было оформлено 204 свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа. Размер накопительного взноса на одного участника НИС, включенного в реестр участников НИС, утверждается Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года» и составляет 260141 руб.

За указанный период девять военнослужащих войсковых частей, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, имеющие право на использование накоплений для жилищного обеспечения, изъявили желание реализовать это право.

«По состоянию на 11 июля 2017 года федеральным государственным казенным учреждением «Центррегионжилье» военнослужащим, проходящим военную службу на территории ЦВО, было принято и направлено в органы финансового обеспечения Минобороны России семь решений о выплате денежных средств, дополняющих накопления на общую сумму более 14 млн рублей», — сообщил заместитель руководителя ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко.

В рамках реализации НИС жилищного обеспечения военнослужащих на постоянной основе осуществляется информационно-разъяснительная работа с ответственными должностными лицами войсковых частей, дислоцированных в Екатеринбурге и Свердловской области, добавил Валерий Овчаренко.

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