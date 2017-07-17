17.07.2017 (16:22)

На Северный флот прибыли служить более 3700 новобранцев

На Северный флот (СФ) в ходе весенней призывной кампании прибыли более 3700 военнослужащих по призыву. Из этого числа более 2500 молодых людей были призваны военными комиссариатами Мурманской, Архангельской областей, а также военкоматами Западного, Центрального, Южного военных округов. Ещё около 1200 новобранцев прибыли из учебных центров.

Все они в штатном порядке прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске, а также пунктах приёма пополнения в Архангельске и на архипелаге Новая Земля.

Военнослужащие учебных центров были направлены для дальнейшего прохождения службы на Кольскую флотилию разнородных сил, в воинские части 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также в соединение ракетных кораблей.

Новобранцы, призванные военкоматами, помимо воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО были распределены в соединения армейского корпуса и отдельную бригаду морской пехоты Северного флота.

Около 430 военнослужащих по призыву были направлены в Северодвинск в учебный батальон объединённого учебного центра Военно-Морского флота России для обучения по военно-учётным специальностям.

В ходе весенней призывной кампании 2017 года военнослужащие не направлялись в соединения подводных лодок и части постоянной готовности Северного флота.

При распределении молодого пополнения обязательно учитывались уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев.

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