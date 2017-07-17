17.07.2017 (15:55)

Авиационные группы высшего пилотажа ВКС России представят обновленные программы на МВТФ «Армия-2017»

Авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) представят обновленные программы на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Мы дополнили летную программу несколькими эпизодами, чтобы показать развитие и мастерство наших пилотажных групп. Кроме того, запланировано выступление ретроавиации. Какие конкретно самолеты будут задействованы в этой программе, мы пока не говорим — готовим для всех гостей и участников форума сюрприз», — сказал Виктор Бондарев.

Летать в дни форума будут все авиагруппы ВКС России: «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и единственная в своем роде пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-28Н «Беркуты». Возможности авиационной техники будут демонстрировать как над полигоном Алабино, так и над аэродромом Кубинка. Зрители увидят противовоздушный бой с имитацией пусков ракет из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Также ВКС России подготовили для форума масштабную статическую экспозицию на аэродроме Кубинка. Там покажут стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, всю линейку боевых вертолетов, истребителей и бомбардировщиков ВКС России, транспортные самолеты, учебно-боевой самолет Як-130. В закрытой экспозиции планируется показ самолета Т-50. На площадках центра «Патриот» покажут технику войск ПВО: радиолокационные станции «Подлет-К1» и «Небо-М», зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», комплекс «Панцирь-С».

«Наземная часть экспозиции будет большой — Министр обороны Российской Федерации поставил нам задачу интересно показать историю развития авиации, чтобы как можно больше людей посмотрели все наши достижения. Там будет не только авиационная, но и другие составляющие. Вузы и научные роты ВКС также покажут свои разработки», — отметил генерал-полковник Виктор Бондарев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице