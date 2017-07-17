17.07.2017 (15:36)

Военные связисты ЦВО на учении под Челябинском применили новейшую спутниковую станцию «Ладья»

Связисты Центрального военного округа (ЦВО) на учении под Челябинском впервые применили новейшие помехозащищенные станции связи «Ладья», недавно поступившие на вооружение по гособоронзаказу.

Их работоспособность была подтверждена в ходе решения задач совместно с экипажами комплексов радиоэлектронной борьбы, которые противодействовали развернутым пунктам управления, ставили помехи в радиосетях.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

«Ладья» — первая российская тропосферная станция загоризонтной связи малого размера. Основное её преимущество — приемопередача данных в ограниченной полосе частот, незначительная масса, высокая помехозащищенность, низкое энергопотребление, простота развертывания и эксплуатации.

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