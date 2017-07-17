17.07.2017 (15:25)

В Приамурье завершилась внезапная проверка соединения МТО Восточного военного округа

В Амурской области и Хабаровском крае военные специалисты соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа в рамках проверки боевой готовности в полевых условиях отработали вопросы обеспечения мотострелковых подразделений в бою.

Подразделения МТО округа были подняты по тревоге, после чего на штатной технике совершили марши по шоссейным и объездным дорогам. На местности были отработаны задачи по эвакуации и ремонту поврежденной техники, подвоза горючего и боеприпасов. На одном из заключительных этапов специалисты МТО установили сваи с помощью машин УСА, затем собрали мостовой переход. Все задачи выполнялись при активном противодействии условным диверсионно-разведывательным группам.

На учении были задействованы недавно поступившие мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ. Всего в мероприятиях внезапной проверки боевой готовности было задействовано около 400 единиц техники различного назначения, привлекались более 1000 военнослужащих.

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