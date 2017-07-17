17.07.2017 (14:54)

В Восточном военном округе начался полевой выход зенитных подразделений

Одновременно на трех полигонах Восточного военного округа на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края начались практические занятия с подразделениями противовоздушной обороны Приамурского объединения ВВО.

В ходе полевого выхода зенитчики отработают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей различной классификации.

На контрольных этапах будут проведены практические стрельбы из ПЗРК «Игла» и ЗСУ «Шилка» по малоразмерным высокоскоростным мишеням, имитирующим БЛА условного противника.

В мероприятии задействовано более 600 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

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