17.07.2017 (14:54)
В Восточном военном округе начался полевой выход зенитных подразделений
Одновременно на трех полигонах Восточного военного округа на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края начались практические занятия с подразделениями противовоздушной обороны Приамурского объединения ВВО.
В ходе полевого выхода зенитчики отработают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей различной классификации.
На контрольных этапах будут проведены практические стрельбы из ПЗРК «Игла» и ЗСУ «Шилка» по малоразмерным высокоскоростным мишеням, имитирующим БЛА условного противника.
В мероприятии задействовано более 600 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.
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