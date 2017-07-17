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17.07.2017 (13:11)

Состоялось заседание Военного совета ВДВ

Сегодня в Подмосковье  под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея  Сердюкова состоялось заседание Военного совета   ВДВ, основной темой  повестки дня которого  стало  обсуждение  вопросов, связанных с  укреплением правопорядка и воинской дисциплины в соединениях  и воинских частях.  

Помимо этого,  на мероприятия были проанализированы итоги участия десантников во всеармейских конкурсах профессионального мастерства и их готовность к соревнованиям Международных  армейских игр.

После завершения Военного совета по решению командующего Воздушно-десантными войсками на базе отдельного полка связи   с командирами воинских частей и соединений  провели  занятие по организации приемов, брифингов с военными делегациями иностранных государств.

Это было обусловлено возросшей  интенсивностью подобных мероприятий  в рамках международной деятельности различных структур ВДВ.

Состоялось также подведение итогов художественного конкурса на  лучшую картину о Воздушно-десантных войсках, выполненную художниками-военнослужащими.

Конкурс проводился среди десантников впервые. Его инициатором выступил командующий ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Военный совет
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