17.07.2017 (13:11)

Состоялось заседание Военного совета ВДВ

Сегодня в Подмосковье под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета ВДВ, основной темой повестки дня которого стало обсуждение вопросов, связанных с укреплением правопорядка и воинской дисциплины в соединениях и воинских частях.

Помимо этого, на мероприятия были проанализированы итоги участия десантников во всеармейских конкурсах профессионального мастерства и их готовность к соревнованиям Международных армейских игр.

После завершения Военного совета по решению командующего Воздушно-десантными войсками на базе отдельного полка связи с командирами воинских частей и соединений провели занятие по организации приемов, брифингов с военными делегациями иностранных государств.

Это было обусловлено возросшей интенсивностью подобных мероприятий в рамках международной деятельности различных структур ВДВ.

Состоялось также подведение итогов художественного конкурса на лучшую картину о Воздушно-десантных войсках, выполненную художниками-военнослужащими.

Конкурс проводился среди десантников впервые. Его инициатором выступил командующий ВДВ.

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