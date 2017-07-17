17.07.2017 (12:48)

В Северной Осетии завершилось учение с бригадой управления и штабом общевойсковой армии ЮВО

В Республике Северная Осетия — Алания завершилось командно-штабное учение (КШУ) на местности с бригадой управления и штабом общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). В мероприятии принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц техники.

После подъема по тревоге военные связисты совершили марш на полигон, где в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач.

В период проведения КШУ штаб объединения организовал непрерывное управление действиями подразделений в ходе боя и поддержание взаимодействия между ними при отражении атак условного противника.

В рамках общей автоматизированной системы управления с учетом особенностей горно-скалистой местности связисты организовали обмен данными между абонентами.

Кроме того, военнослужащие отработали взаимодействие подразделений с применением современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице