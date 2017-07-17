17.07.2017 (12:39)

Завершилась внезапная проверка Барнаульской ракетной дивизии

Завершилась внезапная проверка состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения, проводимая комиссией Командования Ракетных войск стратегического назначения.

Особое внимание её членами было уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, практической отработке мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.

Боевые расчеты выполнили множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы отработали практические действия с преодолением участков условного заражения местности.

Маневренные действия личного состава проводились независимо от времени суток. Кроме того, были созданы условия, позволяющие боевым расчётам пуска и дежурным сменам отойти от шаблонов в ходе выполнения учебно-боевой задачи по проведению пуска (условно).

Данная внезапная проверка боеготовности проходила на фоне полевых выходов ракетных соединений ПГРК, на вооружении которых находятся ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

По итогам проверки Барнаульское ракетное соединение оценено положительно, оно способно успешно выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки.

В дальнейшем практика внезапных проверок боеготовности и состояния боевого дежурства соединений РВСН будет продолжена.

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