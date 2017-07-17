17.07.2017 (12:31)

На Кубани пилоты ЮВО приступили к отработке сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ

Летчики штурмового авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, приступили к отработке сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ.

В ходе тренировочных полетов пилоты выполнят взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, элементы сложного и группового пилотажа — горизонтальные «бочки», виражи, пикированные «горки» с большими углами наклона, боевые развороты.

Также в ходе специальных занятий летчики отработают действия в случае отказа авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 м над уровнем земли.

К их выполнению допускаются опытные летчики 1 и 2 класса с общим налетом не менее 450 часов.

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