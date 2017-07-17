17.07.2017 (12:27)

Группировки кораблей Каспийской флотилии вернулась в пункты базирования после учения в море

Корабельные группировки Каспийской флотилии в составе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базового тральщика «М.Гаджиев» и двух рейдовых тральщиков завершили проведение тактических учений в море и вернулись в пункт базирования — порты Махачкала и Астрахань.

Учения продолжались 5 суток.

На первом этапе учения экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в район рассредоточения, выполнили задачи по противоминной обороне с проводкой кораблей за тралами и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде.

В ходе второго, основного этапа учения был проведен морской бой с надводными кораблями условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским и невидимым береговым целям, электронных пусков из ракетного комплекса «Калибр».

В пунктах базирования экипажи кораблей пополнят запасы материальных средств, проведут послепоходовое обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов.

Всего в ходе учений кораблями группировок пройдено более 1000 морских миль (около 2000 км), выполнено около 40 различных боевых упражнений и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.

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