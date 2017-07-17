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17.07.2017 (12:21)

Танкисты ЮВО отработают на полигоне в Волгоградской области подводное вождение бронетехники

На этой неделе в Волгоградской области на полигоне Прудбой пройдут занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 танковых подразделений 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).

Танкистам предстоит пройти под водой около 100 метров на 6-метровой глубине.

В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, учиться правильно дышать и передвигаться под водой, а также отрабатывать  действия в случае условного затопления танка.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ
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