17.07.2017 (12:21)
Танкисты ЮВО отработают на полигоне в Волгоградской области подводное вождение бронетехники
На этой неделе в Волгоградской области на полигоне Прудбой пройдут занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 танковых подразделений 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).
Танкистам предстоит пройти под водой около 100 метров на 6-метровой глубине.
В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.
В ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, учиться правильно дышать и передвигаться под водой, а также отрабатывать действия в случае условного затопления танка.
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