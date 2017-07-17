17.07.2017 (11:03)

Командующий РВСН проинспектировал Козельскую ракетную дивизию

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход боевого строительства Козельской ракетной дивизии (Калужская обл.) — в первую очередь состояние дел на объектах соединения, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка.

Сергей Каракаев проконтролировал строительство командного пункта, холодильного центра, энергоблока, центральных позиций и шахтных пусковых установок.

Командующий заслушал должностных лиц соединения по вопросам готовности к приёму нового вооружения.

До конца 2017 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка нескольких межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» и загрузка их в шахтные пусковые установки в переоснащаемом ракетном полку.

Кроме того, прошло заслушивание представителей органов военного управления, представителей промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по линии ответственности.

Козельское ракетное соединение— первое в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования.

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