17.07.2017 (10:49)

Спецназ ВВО получил на вооружение большую партию новых армейских внедорожников на базе УАЗ

На вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, поступила большая партия новых армейских внедорожников на базе УАЗ -3163 «пикап».

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

Автомобили могут одновременно оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» и 30-мм гранатомётом «АТС-17».

Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению.

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