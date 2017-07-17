17.07.2017 (10:39)

В регионах, на территории которых дислоцируются войска ВВО, завершилась призывная кампания

Военные комиссариаты субъектов РФ, на территории которых дислоцируются войска Восточного военного округа, завершили мероприятия весенней призывной кампании, выполнив план призыва на 100 процентов.

Всего для прохождения военной службы по призыву направлено 10 тысяч граждан, в том числе более 1200 новобранцев с высшим образованием, около 300 из которых изъявили желание заключить контракт с Минобороны России.

Воспользоваться поправками к закону о прохождении службы решили около 500 человек со средним профессиональным образованием, более 120 из которых уже подписали контракт о прохождении службы в войсках округа.

8 новобранцев, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, отправлены в спортивные роты, 6 — в научные роты Министерства обороны РФ.

Около 90 процентов военнослужащих будут проходить службу в войсках ВВО.

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