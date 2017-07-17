17.07.2017 (08:24)

Российская военная техника убыла в Китай для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»

Самолётами Военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 в Китай переброшены российские боевые машины пехоты БМП-2 для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск». Международный этап конкурса будет проводиться в рамках (АрМИ-2017) в период с 29 июля по 12 августа. Именно эти состязания дадут старт соревнованиям в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на территории полигона Министерства обороны Китая.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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