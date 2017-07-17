17.07.2017 (06:58)

Экипажи самолётов МиГ-31 уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

В преддверии дня морской авиации ВМФ России экипажи самолетов МиГ-31, дислоцированные на Камчатке, провели летно-тактическое учение по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере.

Экипажи самолётов-перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты, летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости, в три раза превышающей скорость звука.

Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя. Поднятое по тревоге с аэродрома «Елизово» (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.

В ходе полетов лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны.

Выполнение подобных задач позволяет экипажам МиГ-31 отработать слётанность лётчиков в составе пар, и повысить эффективность по перехвату и уничтожению крылатых ракет условного противника.

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