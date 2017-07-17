17.07.2017 (02:00)

17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания

Как сообщил начальник Морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин, «в свое второе столетие Морская авиация ВМФ вступает, активно обновляя свой состав и боевую выучку. Морские летчики сегодня способны выполнять самые сложные задачи во всех широтах Мирового океана».

По его словам, «в настоящее время в точном соответствии с графиком идет активное обновление всех составляющих Морской авиации, ее переоснащение на новые образцы авиационной техники. Такими же темпами, без отставаний, осуществляется и процесс модернизации летательных аппаратов, находящихся на вооружении Морской авиации ВМФ. Практически за 2 года в состав Морской авиации приняты более 20 самолетов Су-30СМ, сформирован новый полк, на вооружении которого стоят МиГ-29».

По словам генерал-майора Игоря Кожина, «60% авиапарка противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию. В соответствии с планом продолжается модернизация самолетов МиГ -31. Модернизировано более 50% парка корабельных противолодочных вертолетов».

Как отметил Начальник Морской авиации ВМФ, «проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов».

«Примером серьезного внимания к развитию всех составляющих Морской авиации является и тот факт, что 50% парка самолетов Су-33 получили новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути их потенциал повышен до уровня Су-30 СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ пройдут такую модернизацию. До конца 2017 года 60% летного авиапарка будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике Морской авиации», - сказал генерал-майор Игорь Кожин.

Говоря о перспективах развития Морской авиации, он, также отметил, что «Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты».

Как сказал начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин, «традиционно, большое внимание уделяется подготовке летного и технического состава Морской авиации. До 2018 года мы планируется полностью удовлетворить все потребности Морской авиации по учебно-тренажерным комплексам. Морские летчики активно приобретают практический опыт в ходе мероприятий боевой подготовки. Так, за первое полугодие 2017 года было проведено более 20 учений – от уровня эскадрилий до уровня полка и авиабазы. В ходе этих учений отрабатывались и вопросы перебазирования с одного аэродрома на другой с выполнением задач на незнакомых полигонах. Подготовка морских летчиков ведется специализированной кафедрой Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова, а также Центром боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в г. Ейске. В целях повышения эффективности подготовки летчиков постоянно обновляются и совершенствуются учебные программы и подходы к практическому обучению».

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