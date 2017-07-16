16.07.2017 (21:43)

На международном турнире по военному пятиборью победила сборная Вооруженных Сил Российской Федерации

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации победила в командном зачете среди мужчин и женщин на международном турнире по военному пятиборью, который завершился на днях в австрийском городе Винер-Нойштадт.

Всего на турнире в Австрии выступали 110 спортсменов (80 мужчин и 30 женщин). Согласно правилам Международного совета военного спорта (CISM), в соревнованиях под эгидой организации имеют право выступать исключительно военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и специальных служб.

Военное пятиборье включает пять дисциплин: полоса препятствий, метание гранат, стрельба, плавание с препятствиями и кросс.

Результаты командного первенства:

Мужчины

1 место – Сборная ВС РФ: капитан Андрей Блинов, старшие лейтенанты Алексей Крылов и Сергей Алпатов, лейтенант Алексей Свечников, прапорщик Павел Свечников (21614,6 балла);

2 место – Сборная ВС Белоруссии (21475,6);

3 место – Сборная ВС Австрии (20874,2).

Женщины

1 место – Сборная ВС РФ: лейтенант Людмила Егорова, прапорщики Евгения Аксенова и Кристина Тихонович, сержант Анастасия Конопко (15789,4);

2 место – ВС Дании (15664,4);

3 место – ВС Швеции (14606,2).

В индивидуальном зачете среди мужчин Алпатов занял первое место (5562,6), Крылов – второе (5479,4), а третье – лейтенант ВС Белоруссии Александр Василевский (5425,7). В женском индивидуальном зачете лучшей среди россиянок стала Аксенова – она заняла второе место (5336,43), ее партнер по команде Егорова – третье (5254,1). Победила рядовой датской армии Сара Халагер (5357,9).

Среди россиян также отличился старший лейтенант Иван Дрюханов – он победил в индивидуальном зачете новичков (5284,92), оставив позади австрийца Марио Зейзера (5033,73) и норвежца Кристофера Сконнорда (5002,54).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице