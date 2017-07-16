16.07.2017 (21:29)

Юнармейцы посетили авиастроительный завод Корпорации «МиГ»

Более 30 юнармейцев из Москвы и Подмосковья побывали на экскурсии по производственному комплексу №1 Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в Луховицах (Московская область).

Здесь производятся мнгогофункциональные истребители МиГ-29. Также в Луховицах проходят испытания новейшие истребители поколения «4++» МиГ-35 и гражданские лайнеры Ил-114.

Участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного встретил генеральный директор АО РСК «МиГ» Илья Тарасенко. «Мы планируем создание наукоемких проектов для отечественной авиации, для реализации в самом ближайшем будущем потребуются такие кадры, как воспитанники Юнармии», — заявил он.

Юнармейцам показали, как собираются боевые самолеты МиГ. Ребята осмотрели цех, где производят полимерные детали для истребителей, цех проведения динамических испытаний, познакомились с процессом покраски и термообработки самолетных плоскостей в новейшем цехе Генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» Сергей Коротков рассказал ребятам, какое значение имеет авиация в современном мире и как становятся авиастроителями.

Затем специально для юнармейцев летчиком-испытателем корпорации на истребителе МиГ-29 были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа.

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