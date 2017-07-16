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16.07.2017 (21:11)

Специалисты РЭБ в 2017 году примут участие в более 35 тактических учениях и тренировках в Поволжье

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа в 2017 году примут участие в более 30 тактических учениях и тренировках различного уровня.

В ходе лагерных сборов и полевых выходов с подразделениями РЭБ будет проведено свыше 15 ротных тактико-специальных учений на полигонах Саратовской, Самарской Пензенской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан. Основная часть учений пройдет в сентябре и октябре. К полевым занятиям будут привлекаться около 1 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе новейшие комплексы «Борисоглебск-2».

В ходе учений экипажи комплексов РЭБ отработают вопросы ведения радиоразведки, прикрытия войск от высокоточного оружия, подавления сетей и линий связи условного противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ
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