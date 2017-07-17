17.07.2017 (01:00)

Пилотажные группы ВКС примут участие в квалификации на МАКС-2017



Авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил 17 июля примут участие в квалификационных полетах перед открытием международного авиационно-космического салона МАКС-2017.



Летчики ВКС продемонстрируют парный маневренный воздушный бой, а также групповой, парный и одиночный пилотаж.



В мероприятии задействованы экипажи пилотажных групп «Соколы России» на истребителях Су-35С, «Русские Витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на истребителях МиГ-29.

Летный состав выполнит такие зрелищные фигуры как: «групповая бочка», «групповая петля Нестерова», «синхронные бочки» четверкой, «ухо», боевые виражи и развороты на форсаже, роспуск «тюльпан». Во время парного и одиночного пилотажа летчики отработают полеты на встречных курсах, «встречные бочки», «колокол», «зеркало», а также боевые маневры на закритических углах атаки.



Международный авиационно-космический салон пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.



Помимо пилотажных групп в рамках мероприятия Воздушно-космические силы представят статическую экспозицию современных образцов авиационной техники всех родов авиации.



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