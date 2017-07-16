16.07.2017 (19:30)

Подведены итоги Евразийского ортопедического форума

Еще одним из важных достоинств Евразийского ортопедического форума стало активное участие в его работе профессиональных объединений, в том числе Ассоциации травматологов-ортопедов России, Главного военно-медицинского управления Минобороны России, Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы, а также партнерских объединений из 25 стран Евразии, которые оказали форуму поддержку.

Сегодня ведется активная работа над профессиональными стандартами, аккредитацией специалистов, клиническими рекомендациями и протоколами, а также над допуском к профессии и к конкретному месту работы, поэтому резко возрастает значение и ответственность профессиональных медицинских организаций за уровень экспертизы документов, которые выпускаются Минздравом, и качество оказания медицинской помощи. Чтобы результативно решать все эти задачи, медицинские специалисты должны действовать сообща.

«Кроме того, развитие любой специальности плодотворно происходит именно при мульти дисциплинарном подходе, который использовался на форуме. Очень полезно, что травматологам-ортопедам представилась возможность посетить смежные секции по вопросам анестезиологии, рентгенологии, онкологии, нейрохирургии и военно-полевой хирургии», – сказал Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ.

Первый Евразийский ортопедический форум получил широкое признание общественности, а его организаторам поступило множество запросов на регулярное проведение мероприятия.

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