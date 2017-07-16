16.07.2017 (23:59)

Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Германии

По заявлению начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Рыжкова С.В. в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Германии.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 1300 километров будет выполняться в период с 17 по 21 июля 2017 г. с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это двадцать восьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

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