16.07.2017 (23:59)
Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Германии
По заявлению начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Рыжкова С.В. в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Германии.
Наблюдательный полет максимальной дальностью до 1300 километров будет выполняться в период с 17 по 21 июля 2017 г. с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн.
Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Это двадцать восьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.