16.07.2017 (17:05)

Завтра в номере: Начальник ГОМУ ответил на вопросы «Красной звезды» об итогах завершившегося весеннего призыва

Начальник ГОМУ Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров ответил на вопросы «Красной звезды» об итогах завершившегося весеннего призыва.

В номере понедельника помещено интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова, который проанализировал результаты весеннего призыва и рассказал об особенностях этой призывной кампании.

«Красная звезда» информирует о рабочей поездке первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова в Санкт-Петербург, где он по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу ознакомился с ходом строительства здания новой клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и принял участие в церемонии принесения клятвы врача России выпускниками этой академии.

Публикуются также материалы к Дню морской авиации ВМФ России, который отмечается 17 июля, и большой репортаж из Южной Осетии, приуроченный к 25-летию российской миротворческой операции в этом регионе.

Кроме того, в новом номере сообщается об очередном наблюдательном полете, планируемом в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

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