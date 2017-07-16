16.07.2017 (16:50)

В Военной академии РХБЗ состоялась встреча с выпускниками

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала советского союза С.К. Тимошенко состоялась встреча выпускников. На встрече, которая традиционно проводится один раз в год – в третью субботу июля – присутствовало более 300 выпускников академии.

В рамках проведения мероприятия также состоялась торжественная церемония принятия в ряды детско-юношеское движения «Юнармия», в которой приняли участие более 60 юношей и девушек из школ Костромской области.

Военная академия стала центром военно-патриотического движения «Юнармия» в Костромской области.

Выпускникам разных лет и «Юнармейцам» были показаны современные образцы вооружения войск РХБ защиты, казарменное расположение, музей академии, учебно-материальная база.

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