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16.07.2017 (14:05)

Центральный Дом Российской Армии поздравил воинов-таманцев с 77-й годовщиной

В подмосковном гарнизоне Калининец состоялся праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине со дня образования 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции, Краснознаменной, ордена Суворова II степени дивизии имени М.И.Калинина.

В концертной программе, посвященной знаменательной дате прославленного соединения, приняли участие группа «Лесоповал» и Екатерина Куприк, группа «Кристи», солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, певица Светлана Сафрани, а также народная артистка России Роксана Бабаян. Трогательное исполнение песен «Сердце волнуется», «Разбуди любовь!», «Как на войне», «Сказочная тайга» и другие не могли не тронуть сердца военнослужащих.

Со словами благодарности в адрес участников концертной программы и руководства Центрального Дома Российской Армии обратился командир 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии гвардии полковник Андрей Пятаев, выразивший большую благодарность за высокохудожественное и искренние выступление артистов и надежду на дальнейшее творческое сотрудничество и укрепление дружеских отношений между военнослужащими соединения и творческими коллективами ЦДРА имени М.В.Фрунзе.

Участникам концерта были вручены благодарственные письма. Долгими овациями и надеждой на следующую встречу провожали артистов со сцены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Концерты
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